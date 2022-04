Første frifindelse i retssag efter stormløb mod Kongressen

For første gang er en person onsdag blevet frifundet ved en domstol i en sag med relation til stormløbet på USA’s Kongres i januar sidste år.

Matthew Martin fra Santa Fe i delstaten New Mexico var sigtet for en mindre forseelse, men blev frifundet, da dommeren accepterede hans forklaring om, at han ikke vidste, at han brød en lov ved at gå ind i kongresbygningen.