Biden har nomineret første kvinde som leder af militærværn

For første gang nogensinde kan en kvinde snart stå i spidsen for et af de seks værn, der udgør USA’s forsvar.

Præsident Joe Biden har nomineret admiral Linda Fagan til at blive den næste kommandant af kystvagten, oplyser Biden på Twitter.

- Hendes lederskab og integritet er uforlignelig, skriver præsidenten i et tweet.