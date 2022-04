Halshuggede James Foleys mor håbede på syg joke til det sidste

- Jeg ville ikke tro på det, fortæller Diane Foley i retten.

I retssagen er den 33-årige El Shafee Elsheikh anklaget for drabene på James Foley og tre andre amerikanere i Syrien.

- Det virkede bare alt for forfærdeligt. Jeg håbede, at det var en ondskabsfuld joke, siger Diane Foley.

Hun fortæller videre, at det først rigtigt gik op for hende senere samme dag, da daværende præsident Barack Obama gik på tv og bekræftede, at James Foley var blevet henrettet af sine IS-fangevogtere.

El Shafee Elsheikh, også kendt om Jihad George, er anklaget for at være involveret i drabene på Foley, Steven Sotloff, der også var journalist, samt nødhjælpsarbejderne Peter Kassig og Kayla Mueller.