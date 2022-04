Biden vil hive Putin i krigsforbryderdomstol: Han er brutal

USA’s præsident, Joe Biden, vil have Ruslands præsident, Vladimir Putin, stillet til ansvar for de påståede uhyrligheder i den ukrainske by Butja.

Det siger præsidenten mandag.

Her gentager han også, at han mener, at den russiske præsident er en krigsforbryder.

Joe Biden tilføjer desuden, at Vladimir Putin bør stilles til ansvar for sine handlinger ved en domstol.