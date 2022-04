Amazon-ansatte har stemt for fagforening for første gang

Staten Island er en bydel i New York City.

Amazon tilføjer, at den vurderer sine muligheder herunder at indgive indsigelser baseret på det, som virksomheden kalder for upassende og unødig indflydelse fra NLRB.

En talsmand fra NLRB anfører, at det er et uafhængigt føderalt agentur. Vedkommende siger også, at NLRB’s handlinger har været i overensstemmelse med dets kongresmandat.

Christian Smalls og de ansatte er ikke de eneste, der er glade for resultatet.

USA’s præsident, Joe Biden, er således glad for at se, at medarbejdernes stemmer er blevet hørt. Det har Jen Psaki, der er pressechef i Det Hvide Hus, udtalt.

Forudsat at afstemningen undviger eventuelle indsigelser, og at fagforeningen bliver certificeret af NLRB, vil fagforeningsforhandlere stadig skulle forhandle med Amazon for at leve op til forventningerne om bedre kompensation og arbejdsforhold.