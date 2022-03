Biden overvejer at øge udbuddet af olie for at dæmpe prishop

Prisen på benzin og diesel samt andre olieprodukter er røget i vejret efter at Ruslands præsident, Vladimir Putin, beordrede militæret til at invadere Ukraine.

Det Hvide Hus meddeler, at præsident Biden torsdag vil udtale sig om indgreb, der skal gøre det billigere for amerikanerne at fylde tanken op på benzinstationerne.

De højere priser er ifølge Reuters blevet en politisk hovedpine for Joe Biden og Det Demokratiske Parti forud for midtvejsvalget i november til Kongressen.

Aktuelt kan Demokraterne samle et flertal i begge kamre - Repræsentanternes Hus og Senatet.