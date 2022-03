Biden står ved Putin-udtalelse: Det var personlig forargelse

Joe Biden giver dog mandag ikke meget for, at udtalelsen kan føre til yderligere eskalering af de to landes forhold.

- Jeg er ligeglad, hvad han (Vladimir Putin, red.) tænker. Det her er en mand, der kun går i takt med sin egen tromme, og idéen om, at han skulle gøre noget vanvittigt, fordi jeg kaldte ham, hvad han er, er ikke rationelt, siger den amerikanske præsident.

Han åbnede også døren for, at de to lande kan genoptage forbindelsen. Men et møde ville afhænge af ”hvad han (Vladimir Putin, red.) vil tale om”.