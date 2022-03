Domstol: Trump brød formentlig loven efter valgnederlag

Kongressen var 6. januar samlet for formelt at godkende Joe Biden som USA’s næste præsident og arvtager for Trump.

En stor menneskemængde - herunder mange Trump-tilhængere - stormede dog Kongressen samme dag for at forhindre godkendelsen.

Et udvalg i Repræsentanternes Hus har efterfølgende undersøgt hændelsen.

Dommer David Carters udtalelser mandag vurderes at være et gennembrud for udvalget. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Mens beviserne fortsat hober sig op og indikerer, at Trump og mange omkring ham forsøgte at lave et kup på egen hånd, så er det også lamslående at se en føderal dommer finde frem til den konklusion, siger Jessica Levinson, der er professor på et jurastudium i Los Angeles.