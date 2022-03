Endnu en delstat lader folk sagsøge abortklinikker

Brad Little forklarer, at han var bekymret for, at en udvidet ret til at sagsøge kunne gøre, at loven ikke ville modstå ”juridiske udfordringer”.

Desuden er der i Idaho en undtagelse fra loven for ofre for voldtægt og incest - hvis det kan bekræftes af en politirapport. Sådan en undtagelse er der ikke i Texas.

Loven træder i kraft om en måned. Tal fra Texas’ sundhedsmyndigheder viser, at antallet af aborter faldt med 60 procent i den første måned, efter at loven trådte i kraft.