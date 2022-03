13-årig bag rattet da ni personer omkom i ulykke i Texas

Både den 13-årige dreng og en 38-årig mand, som var sammen med ham i køretøjet, omkom i ulykken, der skete i høj fart.

De øvrige ofre var seks studerende i alderen 18 til 22 år fra et universitet i delstaten New Mexico samt deres 26-årige golftræner. De var på vej hjem fra en turnering. To andre studerende blev hårdt kvæstet i ulykken.

Begge køretøjer brød i brand efter det frontale sammenstød.

En foreløbig undersøgelse har afsløret, at pickuppen havde et reservehjul monteret foran i venstre side.