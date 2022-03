Sociale medier har ledt til anholdelse i sag om hjemløsedrab i USA

Videoovervågning fra drabet viser en gerningsmand, der er iført sort elefanthue og blå engangshandsker.

Ifølge politichefen er der umiddelbart ikke noget klart motiv for skyderierne.

- Vi tror, det er tilfældigt, siger han.

Politiet har fundet frem til den formodede gerningsmand via et opslag på sociale medier med et billede af den mistænkte.

- Der ligger utrolig meget efterforskningsarbejde bag anholdelsen, siger Robert Contee.

Politichefen fortæller videre, at den 30-årige mand tidligere har været anholdt flere gange. Det er sket i forbindelse med vold mod en politibetjent og overfald med et farligt våben.

I 2019 blev han indlagt på et psykiatrisk hospital i Washington. Her blev der også foretaget en mentalundersøgelse af manden. Den viste, at han var egnet til at blive stillet for en dommer.