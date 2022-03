USA tager skridt mod at indføre permanent sommertid

Amerikanerne kan potentielt være på vej mod en tilværelse, hvor de ikke længere skal skrue deres ure frem og tilbage i løbet af året.

Et lovforslag om at indføre permanent sommertid har tirsdag således taget et skridt mod endelig godkendelse. Det skete i det amerikanske Senat, hvor et enstemmigt flertal stemt stemte ja til ændringen.