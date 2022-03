Amerikaner med svinehjerte er død to måneder efter operation

David Bennetts søn, David Bennett Junior, siger i en erklæring, at familien er folkene bag operationen ”dybt taknemmelig”.

- Deres grundige indsats og energi gav min far en umættelig vilje til at leve og skabte et håbefuldt miljø under en kamp, der var op ad bakke.

- Vi var i stand til at have nogle dyrebare uger sammen, mens han kom sig efter operationen. Uger, som vi ville have været foruden, hvis det ikke var for den mirakuløse indsats, siger han.

Det svin, som David Bennett modtog et hjerte fra, havde fået fjernet et gen, der er ansvarligt for at producere et særligt sukkerstof.

Var dette gen ikke blevet fjernet, ville det straks have udløst en kraftig immunreaktion i Bennetts krop og ført til, at hjertet blev afvist.