Florida forbyder skoler at have kønsidentitet på skemaet

Han og andre republikanske politikere på tværs af USA har sagt, at de ønsker at give forældre mere kontrol over, hvad børn lærer i skolen.

- Vi vil sikre, at forældre er i stand til at sende deres børn i børnehaveklasse uden at få sprøjtet noget af det her stads ind i deres skoles pensum, sagde DeSantis mandag.

Demokrater i oppositionen og aktivister, der kæmper for LGBTQ+-rettigheder, har kæmpet imod loven. De kalder den ””Du må ikke sige bøsse”-loven.

Den vil gælde elever i børnehaveklasser og til og med tredje klasse. Det vil sige, når de er i alderen 5-9 år.