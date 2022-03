Det lagde Pennsylvania-højesteretten til grund for, at Cosby-dommen skulle omstødes.

Bill Cosby blev ellers i 2018 idømt mellem tre og ti års fængsel for at have bedøvet og seksuelt misbrugt en kvinde ved navn Andrea Constand i hendes hjem i 2004.

Over 50 kvinder har igennem tiden anklaget Cosby for seksuelle overgreb. De har hævdet, at overgrebene har stået på siden 1960’erne.

Langt de fleste af anklagerne kan dog ikke prøves ved en domstol, da de er juridisk forældede.

Constand-sagens tur gennem det amerikanske retssystem har været lang.

I 2017 anklagede Andrea Constand Bill Cosby for i 2004 at have bedøvet hende med piller og forulempet hende seksuelt. Bill Cosby nægtede alle anklagerne.