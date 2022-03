USA: Troværdige meldinger om russiske krigsforbrydelser

- Jeg mener, at der er brug for en stærk og klar undersøgelse af dette spørgsmål, siger hun.

Ifølge FN er mindst 364 civile bekræftet dræbt siden Ruslands invasion af Ukraine.

Derudover er 759 blevet såret. Det oplyser FN’s kontor, som overvåger situationen søndag.

Det tilføjer, at de reelle tal formentlig er ”betydeligt højere”.

Det skyldes, at de noterede tal kun er endeligt bekræftede dødstal. Formodningen er, at flere civile har mistet livet, men at FN-kontoret ikke har kunnet bekræfte dem alle.

Ukrainske myndigheder har tidligere oplyst, at over 2000 civile er dræbt under den russiske invasion.