Udvalg mener at have beviser for Trumps deltagelse i komplot

Der er god grund til at tro, at den tidligere amerikanske præsident Donald Trump kan have taget del i kriminelle handlinger for at få omstødt valget i 2020.

Det mener et udvalg i USA’s Kongres, der er i gang med at undersøge stormløbet mod Kongressen i januar sidste år og Trumps mulige rolle i samme.

- Den viden og information, der er tilgængelig for udvalget, slår fast, at der er god grund til at tro, at Trump og andre kan have deltaget i kriminelle og/eller svigagtige handlinger, hedder det i retsdokumenter indgivet af udvalget.