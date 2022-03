USA-kender: Biden meldte Amerika ind på den globale scene

Hun mener, det blandt andet kan forklares med, at Bidens popularitet i meningsmålinger har været nedadgående i et stykke tid, og at han derfor gerne har villet minde den amerikanske befolkning om, hvorfor de valgte ham.

- Hans appel om, at Demokraterne og Republikanerne skal samarbejde på tværs for at flytte USA fremad, var måske det vigtigste budskab i talen i nat.

- Og Biden står måske også et sted, hvor han har brug for at trække på tværs, siger Camilla Sebelius Winther.

Set med danske briller var det ifølge hende bemærkelsesværdigt, hvor lidt klimaet blev nævnt i nattens tale.

- Det siger noget om, at det måske ikke er et emne, der fylder lige meget på begge sider af gangene i USA og blandt amerikanerne. Som dansker kan man godt sidde og tænke over, hvad der ikke blev nævnt i nat.