USA fastholder nukleart beredskabsniveau trods Putins trussel

USA ser ikke nogen grund til at ændre i atomberedskabet for nu.

Det siger pressetalsperson i Det Hvide Hus Jen Psaki mandag.

Den amerikanske melding kommer, efter at Ruslands præsident, Vladimir Putin, søndag sagde, at han øger beredskabet hos sine såkaldte ”afskrækkelsesstyrker”. Det dækker blandt andet over enheder med atomvåben.