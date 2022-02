- Hun er et af vort lands skarpeste juridiske hoveder og vil blive en exceptionel dommer, skriver Biden.

Det bekræfter Biden i et opslag på Twitter fredag.

Hvis Jackson bliver godkendt af Senatet, bliver hun den første sorte kvinde i USA’s højesteret. Hun bliver også den sjette kvinde nogensinde.

I dag er hun dommer ved en appeldomstol. Hun har tidligere arbejdet for Stephen Breyer, der har meddelt, at han går på pension til sommer.

- Præsident Biden ville have en nomineret, der - i høj grad som dommer Breyer - er klog, pragmatisk og har en dyb forståelse for forfatningen som et varigt frihedscharter, lyder det i en meddelelse fra Det Hvide Hus.

På nuværende tidspunkt er tre af de ni højesteretsdommere kvinder.