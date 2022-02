»Vi har fulgt det politiske teater fra Moskva. I uger har vi advaret, og nu har det udfoldet sig, som vi forudsagde,« sagde præsident Joe Biden på et pressemøde i Det Hvide Hus, hvor han løftede sløret for, at USA agter at indføre sanktioner.

»Putin har langt større ambitioner end Ukraine. Han ønsker faktisk at genskabe he