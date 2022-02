Donald Trumps nye app lander på iPhone og Android

Blandt andet skriver den konservative forfatter Janie Johnson, at hun er nummer 6992 i køen til at komme ind på appen.

På Twitter skriver flere brugere - med tilhørende skærmbilleder - at de har oprettet sig på appen, men at mange tusinder er foran i køen til at komme ind.

Men noget tyder på, at mange er interesserede i at hente appen til deres telefoner i USA.

Rebecca Downs, som er redaktør på det konservative medie Townhall.com, skriver på Twitter, at hun er nummer 10.722 i køen til at komme ind på Truth Social.

- Jeg var så glad for at se, at jeg kunne oprettet mig på Truth Social, men så viser det sig, at jeg er nummer 10.722 i køen, skriver hun.