Dele af en strand i Miami i den amerikanske delstat Florida blev lørdag lukket for gæster, efter at en helikopter lørdag eftermiddag styrtede ned i havet tæt ved stranden i strålende solskin.

Tilsyneladende har piloten mistet kontrollen over helikopteren, der rammer vandet med et stor plask.

Årsagen til uheldet kendes ikke, oplyser den amerikanske luftfartsmyndighed, FAA.

- FAA og det Nationale Transportsikkerhedsråd vil efterforske hændelsen, oplyser FAA.

Der befandt sig tre personer i helikopteren, der ifølge FAA er af typen Robinson R44. To af de tre om bord er bragt til et hospital. Politiet oplyser, at deres skader ikke er livstruende, samt at deres tilstand er stabil.