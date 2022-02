Joe Biden har indkaldt nationalt sikkerhedsråd om Ukraine

USA’s præsident, Joe Biden, har indkaldt sit nationale sikkerhedsråd søndag for at drøfte ”situationen i Ukraine”.

Vicepræsident Kamala Harris havde også møder med ledere fra de baltiske lande, Tysklands kansler, Olaf Scholz, samt ledere fra andre allierede lande.

I meddelelsen bliver det gentaget, at Rusland kan indlede et militært angreb mod Ukraine når som helst.

Fredag sagde Joe Biden på et pressemøde, at ”vi har grund til at tro, at de russiske styrker vil angribe Ukraine inden for de næste dage”.

Formodningen bygger ifølge Biden på ”betydelige efterretninger”.

Han sagde desuden, at der er tegn på, at Rusland øjner et angreb på den ukrainske hovedstad, Kijev.