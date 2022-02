Betjent i USA får to års fængsel for skuddrab på sort bilist

En tidligere politibetjent i USA skal to år i fængsel for at have skudt og dræbt en sort bilist.

Det har en dommer i delstaten Minnesota afgjort fredag.

Politibetjenten Kimberly Potter skød Daunte Wright ved et trafiklys. Daunte Wright døde som følge af episoden.

Det er en af flere sager, der har sat gang i de seneste års racedebat under hashtagget #BlackLivesMatter.