Savnet pige fundet i live i skjult rum under trappe i USA

En seksårig pige, der forsvandt i 2019, er fundet i god behold. Biologiske forældre sigtet for at tage hende.

En lille pige, der blev meldt savnet i USA i 2019, er fundet i live i et hemmeligt rum under en trappe i delstaten New York. Det oplyser politiet i den amerikanske delstat ifølge de amerikanske medier New York Post og CBS News. Paislee Shultis, der nu er seks år gammel, blev fundet i et hus i byen Saugerties i den nordlige ende af New York.

Hun er i god behold og er blevet genforenet med den person, der har forældremyndigheden over hende, samt hendes ældre søster, fortæller politiet. Paislee Shultis blev som fireårig meldt savnet fra Cayuga Heights i New York. Det var i juli 2019. Myndigheder mistænkte på det tidspunkt, at det var pigens biologiske forældre, der stod bag hendes forsvinden. Det har politikredsen meddelt i en udtalelse. Men der skulle altså gå mere end to et halvt år, før den lille pige blev fundet. Det var, efter at der kom oplysninger om, at Paislee Shultis var ”et hemmeligt sted” i et hus i Saugerties, at politiet skaffede en dommerkendelse til at ransage huset.

Politiet har også før søgt på adressen, der ifølge den britiske avis BBC er ejet af pigens biologiske farfar, men uden held. Farfaren sagde ved politiets ankomst mandag ifølge NBC News, at han ikke havde nogen anelse om, hvor pigen befandt sig, og at han ikke havde set hende siden 2019. Men efter mere end en times søgen i huset bed en af politifolkene mærke i, at måden trappetrinene ned til kælderen var bygget på, var mærkelig. Han lyste ned på trinene og fik ifølge New York Post øje på et tæppe. Efter at have fjernet flere brædder fandt politiet både Paislee og hendes biologiske mor gemt i et interimistisk rum, som politiet har beskrevet som et ”lille, koldt og vådt” sted. Her lå pigen efter politiets opfattelse gemt, de gange, betjente havde søgt efter hende.

Den seksårige pige er blevet tilset af sundhedspersonale. Hun er sund og rask. Hendes biologiske forældre mistede forældremyndigheden over Paislee Shultis og hendes ældre søster kort inden pigens forsvinden. Politiet mener, at det er årsagen til, at hun blev taget. Pigens biologiske forældre og farfar er sigtet for unddragelse af forældremyndighed og for at udsætte pigens ve og vel for fare. Det fremgår ikke, hvordan de forholder sig til sigtelserne.

/ritzau/