Anklager ventes at droppe årelang sag mod syg dansker i USA

En dansk mand er anklaget for at have forårsaget den tredjestørste naturbrand i delstaten Colorados historie.

De seneste tre år og syv måneder har en psykisk syg dansk mand siddet frihedsberøvet i USA. Han er anklaget for at have forårsaget en af de største naturbrande i delstaten Colorados historie. Men nu tyder meget på, at sagen mod danskeren bliver opgivet. Ved et retsmøde mandag lokal tid sagde statsanklager Alonzo Payne, at straffesagen formentlig vil blive droppet.

Han uddybede ikke sin kommentar, men sagde, at anklagemyndigheden forventede, at næste skridt vil blive at overføre danskeren, der har været fængslet i mere end tre et halvt år, til immigrationsmyndighederne. Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt nyhedsbureauet AP. Den danske mand, der er i 50’erne, opholdt sig ulovligt i USA, da han blev anholdt 30. juni 2018. Derfor er hensigten med at sende ham videre i systemet at få ham sendt ud af landet. Årsagen til at lægge sagen ned er, at danskeren er psykisk syg og lider af vrangforestillinger. Han vurderes ikke at være i stand til at gennemføre en retssag. Blandt andet fordi han ikke kan tvangsmedicineres.

En domstol besluttede tidligere, at manden skulle medicineres med tvang på et psykiatrisk hospital, men det omgjorde en civil domstol i december sidste år. Den danske mand har været frihedsberøvet i mere end 1300 dage. Han er anklaget for at have forårsaget omfattende naturbrande i Colorado.

Branden var den tredjestørste naturbrand i delstatens historie og bredte sig over et område på over 43.000 hektar. 141 boliger var gået op i røg, da danskeren blev anholdt. Han turede rundt i Colorado i en autocamper på et udløbet turistvisum. Det langstrakte forløb har også været fulgt af Danmarks konsul i Denver. Før sagen endeligt kan blive droppet, skal ofrene for naturbrandens hærgen dog høres, oplyste statsanklager Alonzo Payne ved retsmødet mandag.

Hvad det konkret betyder for sagens tidshorisont, er uvist. Allerede for et år siden lagde sagens dommer, Gregory Lyman, op til at afvise sagen mod danskeren. Men i et retsmøde blev det afvist af en tidligere anklager, der argumenterede for, at regler indført af præsident Joe Biden betød, at den danske mand ikke ville blive udvist. Det har danskerens forsvarer, Jane Fisher-Byrialsen, dog stillet sig tvivlende overfor. Hun har hele tiden arbejdet for at få sagen stoppet, så hendes klient kan blive sendt hjem til Danmark.

