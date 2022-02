Blinken forsvarer evakuering af USA's ambassade i Kijev

Risikoen for at Rusland invaderer Ukraine er så stor, at USA var nødt til at evakuere ansatte, siger Blinken.

Risikoen for en snarlig russisk invasion af Ukraine er så stor og alvorlig, at det godt kan forsvares, at USA har evakueret flere stabsmedlemmer fra landets ambassade i Kijev. Det siger USA’s udenrigsminister, Antony Blinken, der søndag er på besøg i Hawaii. - Vi har beordret de fleste amerikanere til at forlade ambassaden i Kijev. Risikoen for en russisk militæraktion er stor nok, og truslen er så overhængende, at det er det mest forsvarlige at gøre, siger han på et pressemøde.

Alle ikke-essentielle medarbejdere på USA’s ambassade i Kijev fik lørdag besked på at forlade Ukraines hovedstad så hurtigt som muligt. Ordren kom fra det amerikanske udenrigsministerium og blev begrundet med, at det ifølge ministeriet er mere og mere sandsynligt, at situationen i Ukraine udvikler sig til ”en form for aktiv konflikt”. En stab af ”kerneansatte” vil fortsat være til stede på ambassaden. Tidligere på ugen opfordrede USA’s udenrigsministerium også alle civile amerikanere i Ukraine til at forlade landet øjeblikkeligt.

Amerikanske advarsler om en mulig russisk invasion af Ukraine er de seneste dage taget til i styrke. Rusland har for tiden over 100.000 soldater udstationeret ved grænsen mellem de to lande, men regeringen i Moskva nægter, at der er planer om et angreb.

I stedet har russerne kaldt de amerikanske advarsler for ”hysteri” og forklaret, at landet har sine egne sikkerhedsbekymringer i forhold til Nato, som Rusland mener er den egentlige aggressor. Trods den højspændte situation tror Antony Blinken stadig på en diplomatisk løsning på konflikten. - Den diplomatiske vej forbliver åben. Måden hvorpå, Moskva kan vise, at man ønsker at forfølge den vej, er simpel. De bør deeskalere i stedet for at eskalere, siger Blinken.

/ritzau/Reuters