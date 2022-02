Rapstjerne skudt og såret ved Justin Biebers efterfest i USA

Den 24-årige rapper fra delstaten Florida og de andre ofre blev skudt, da de forlod restauranten i forbindelse med et slagsmål, der var brudt ud foran bygningen. Det oplyser en talsmand for politiet i Los Angeles ifølge NBC News.

Ifølge journalist Robert Kovacik fra lokalmediet KNBC fandt slagsmålet sted foran en italiensk restaurant ved navn Nice Guy i det vestlige Hollywood.

Restaurantens ejer, John Terzian, bekræfter over for NBC News, at sangstjernen Justin Bieber var vært for en efterfest i restauranten samme aften.

Avisen Daily Mail skriver, at popikonet lynhurtigt forlod restauranten sammen med sin hustru Hailey Bieber, da slagsmålet oprindeligt brød ud.