USA vil komme Kina i forkøbet med ny ambassade i Stillehavet

USA planlægger at åbne en ambassade på Salomonøerne. Det sker som en del af planerne om at øge indflydelsen i stillehavsområdet på bekostning af Kina.

Det fremgår af et notat fra udenrigsministeriet i Washington til Kongressen.

I dokumentet argumenterer USA for, at hensigten med ambassaden er at øge USA’s tilstedeværelse, inden Kina strammer grebet om ønationen.