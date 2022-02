USA beder amerikanere i Ukraine om at rejse øjeblikkeligt

Joe Biden afviser at sende soldater ind i Ukraine for at redde flygtende amerikanere, hvis Rusland invaderer.

USA’s udenrigsministerium opfordrer amerikanske statsborgere i Ukraine til at forlade landet med det samme på grund af ”øgede trusler om en russisk militæraktion” mod Ukraine. Det fremgår af en opdateret rejsevejledning fra ministeriet sent torsdag aften dansk tid. - Rejs ikke til Ukraine som følge af de øgede trusler fra en russisk militæraktion samt covid-19. De, som befinder sig i Ukraine, bør forlade landet med det samme - enten via kommercielle eller private midler, skriver ministeriet ifølge nyhedsbureauet Reuters.

I et interview med NBC News gentager præsident Joe Biden opfordringen og siger, at amerikanske statsborgere skal forlade Ukraine med det samme. Biden fortæller samtidig, at han ikke vil sende soldater ind for at redde amerikanere, der flygter fra landet, hvis Rusland invaderer. - Tingene kan hurtigt gå amok i Ukraine, siger han til NBC News ifølge Reuters. Opfordringen kommer, to en halv uge efter at USA beordrede familiemedlemmer til ansatte ved den amerikanske ambassade i Ukraines hovedstad, Kijev, hjem.

Samtidig bad udenrigsministeriet alle amerikanske statsborgere i det østeuropæiske land om at overveje at forlade landet som følge af truslen om militær indgriben fra Rusland. I en særskilt meddelelse den 23. januar advarede det amerikanske udenrigsministerium også sine borgere mod at rejse til Rusland som følge af ”de igangværende spændinger langs grænsen til Ukraine”. I slutningen af januar oplyste det danske udenrigsministerium, at selv om USA nu sender folk hjem fra landets ambassade i Kijev, så bliver de ansatte på den danske ambassade i byen, hvor de er. - Vi følger situationen nøje og har planer klar i skuffen, hvis situationen udvikler sig. - Vi ser dog endnu ikke, at der er behov for evakuering af familier til ambassadeansatte, lød det i et skriftligt svar fra ministeriet den 24. januar.

Natten til fredag henviser pressevagten ved Udenrigsministeriets Borgerservice til en opdateret rejsevejledning for Ukraine fra den 25. januar. Her fremgår det, at ministeriet fraråder alle rejser til regionerne Donetsk og Lugansk samt Krim-halvøen. Samtidig fraråder ministeriet alle ikke-nødvendige rejser til hele landet. Rusland har samlet over 100.000 soldater på grænsen til Ukraine, men afviser, at landet planlægger et angreb på nabolandet. Rusland har krævet, at Nato forpligter sig til at holde Ukraine ude af den nordatlantiske forsvarsalliance. Det har Nato dog afvist, og derfor har Rusland truet med at tage ”nødvendige militære skridt”. Danmark har haft en ambassade i Kijev siden 1992, efter at Ukraine erklærede sig uafhængigt af Sovjetunionen i august 1991.

/ritzau/