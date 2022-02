Bob Sagets dødsårsag slået fast: Slog baghovedet og gik i seng

- Myndighederne har fastslået, at Bob døde af et hovedtraume, lyder det fra hans familiemedlemmer.

Den amerikanske skuespiller og komiker Bob Saget, der i januar blev fundet død på et hotelværelse i Orlando i Florida, døde af et hovedtraume.

Han havde den centrale rolle som enkemanden Danny Tanner, en enlig far til tre piger, som han bestræbte sig på at opdrage assisteret af sin svoger Jesse og vennen Joey.

- De har konkluderet, at han ved et uheld slog baghovedet på noget, tænkte ikke over det og gik i seng, tilføjer de.

Herhjemme blev serien også vist under navnet ”Hænderne Fulde”.

Fra 2016 til 2020 viste streamingtjenesten Netflix en fortsættelse af serien med hovedfokus på en af Dannys døtre, DJ Tanner.

Tidligere havde efterforskere udelukket stoffer i forbindelse med hans død, og at der skulle være sket en forbrydelse, skriver nyhedsbureauet dpa. De mistænkte, at han døde af et hjerteanfald eller et slagtilfælde, hvilket altså viste sig at være forkert.

”Full House”-stjernens begravelse foregik 14. januar.

- I dag bliver den hårdeste dag i mit liv, skrev John Stamos, der spillede Jesse i ”Full House”, på Twitter den dag.

Efter Sagets død hyldede søstrene Mary-Kate Olsen og Ashley Olsen også Saget som ”den mest elskende, medmenneskelige og generøse mand”, skriver AFP.