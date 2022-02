203 kvinder får milliarderstatning for overgreb på universitet

Gynækologen ved navn James Heaps var tilknyttet The University of California i 35 år. I den tid nåede han at se tusindvis af patienter.

The University of California skal betale næsten en kvart milliard dollar i erstatning til godt 200 kvinder, der hævder at være blevet udsat for seksuelle overgreb af en gynækolog på universitetet.

I hundredvis af søgsmål påstås det, at universitetet i årevis bevidst dækkede over Heaps’ overgreb mod sine patienter og lod ham fortsætte med at have adgang til flere af hans påståede ofre.

Tirsdag er The University of California i et forlig gået med til at betale 243,6 millioner dollar til 203 personer. Det svarer til godt 1,6 milliarder kroner.

James Heaps er desuden tiltalt for 21 anklagepunkter om seksuelle overgreb mod syv kvinder.