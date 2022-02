Ghafari blev i 2020 udpeget til at lede organisationen. Det var hans ansvar at godkende alle IS-K’s operationer i Afghanistan. Men også at sikre sig, at der var penge til at udføre dem, lyder det fra det amerikanske udenrigsministerium.

I november blev han af ministeriet betegnet som en ”særligt designeret global terrorist”.

Embedsfolk i USA vurderede dengang, at IS-K inden for et år ville kunne udvikle sig til at gennemføre angreb uden for Afghanistan.

USA’s præsident, Joe Biden, blev kritiseret af sine Nato-allierede for måden, han havde sat gang i den store evakuering af soldater og civile afghanere. Disse civile havde blandt andet som tolke bistået de vestlige styrker i løbet af de næsten 20 år, hvor de fremmede styrker var i landet.

En række Nato-lande klagede over ikke at være taget med på råd i tide, og at det gjorde evakueringen kaotisk.

Det samme gjaldt for den mindre danske styrke, der var tilbage efter 20 års indsats i Afghanistan, og de op mod 1000 civile afghanere, som Danmark var klar til at tage imod.