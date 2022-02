Trump-kritiske kongresmedlemmer fik en røffel af Republikanerne

Liz Cheney og Adam Kinzinger er faldet i unåde for kritik af Trump og for at være med til at granske stormløb.

Det Republikanske Parti i USA har fredag stemt for en usædvanlig kraftig kritik af to kongresmedlemmer. Liz Cheney og Adam Kinzinger har talt imod tidligere præsident Donald Trump og hans påstand om valgsvindel - og især stormløbet mod Kongressen for godt et år siden. Det er blevet for meget for Republikanernes nationalkomité.

Den giver fredag udtryk for, at begivenhederne 6. januar sidste år er ”en legitim politisk diskurs” - ikke et angreb på de demokratiske institutioner. Komitéens 168 medlemmer er samlet til møde i Salt Lake City i Utah. Højt på dagsordenen for mødet stod en afstemning om de to Trump-kritiske partifæller. Den endte fredag aften dansk tid med, at et flertal af de 168 medlemmer stemt for en tekst, der beskylder Cheney og Kinzinger for en opførsel, der er ”ødelæggende for Repræsentanternes Hus, Det Republikanske Parti og vores republik”.

Cheney og Kinzinger er de eneste republikanske medlemmer af det udvalg i Repræsentanternes Hus, der undersøger begivenhederne den 6. januar sidste år. De betragtes som modstandere af den tidligere republikanske præsident Donald Trump, som fastholder sin påstand om, at præsidentvalget i november 2020 blev ”stjålet” fra ham, og at Joe Bidens valgsejr var snyd. Teksten, som republikanerne stemte om, blev ikke læst op. Afstemningen tog alt i alt omkring et minut, skriver nyhedsbureauet AFP. Cheney har betegnet Trumps påstande om valgsvindel som ”den store løgn” og flere gange kritiseret sit parti for ikke at sige Trump imod. En åbenmundethed, hun tidligere er blevet degraderet for internt i partiet.

Også Kinzinger har gentagne gange ytret kritik af Trump. Den kraftige reprimande, de nu har fået fra deres egne partifæller, understreger, hvor fast et greb den tidligere præsident stadig har om partiet. Cheney og Kinzinger var også nogle af de få republikanske politikere, der stemte for at stille Trump for en rigsret efter stormløbet mod Kongressen den 6. januar 2021. De mest trofaste Trump-støtter i partiet havde krævet, at Cheney og Kinzinger blev smidt ud af partiet. Den 43-årige Kinzinger har meddelt, at han ikke genopstiller ved midtvejsvalget i november. Liz Cheney – der er datter af tidligere vicepræsident Dick Cheney – genopstiller. Men hendes modstand mod Trump har fået hendes popularitet til at styrtdykke i hjemstaten Wyoming. Her ser det ud til, at en anden republikansk kandidat, som Trump bakker op om, vil vinde over Cheney i november. De to udskældte politikere har dog også opbakning blandt nogle af deres partifæller. - Skam over det parti, der kritiserer mennesker med samvittighed, skriver tidligere præsidentkandidat Mitt Romney på Twitter. - Ære skal tilfalde Liz Cheney og Adam Kinzinger for at søge sandheden, selv om det sker med store personlige omkostninger. Demokraternes Nationalkomité mener, at Republikanerne ikke har ”nogen grænse for, hvor dybt de vil synke for at beskytte Trump og hans kaos”, lyder det i en udtalelse fra demokraten Ammar Moussa.

/ritzau/AFP