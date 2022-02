Flere amerikanere dør i masseskyderier

- Den afslører en dybt foruroligende tendens: at flere og flere amerikanere dør i et masseskyderi end på noget andet tidspunkt i nyere tid, siger hun.

Et masseskyderi er defineret som et skyderi, hvor der bliver dræbt mindst fire mennesker.

Hvert femte af USA’s masseskyderier har fundet sted mellem 2010 og 2019.

Undersøgelsen viser også, at de fleste gerningsmænd bag masseskyderier har en baggrund præget af traumer eller er i krise, når de begår deres forbrydelser.

USA’s regering har finansieret undersøgelsen. Den bliver præsenteret en dag efter, at præsident Joe Biden og justitsminister Merrick Garland mødtes med New Yorks borgmester for at tale om flere penge til politiet i et forsøg på at nedbringe den seneste tids stigning i våbenvold.