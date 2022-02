Satellitbilleder afslører, hvad Rusland har gang i

Onsdag var der atter mange nyheder at holde styr på i Ukraine-krisen. Den nok største var meldingen fra USA om, at man inden for få dage rykker rundt på 3.000 soldater, hvoraf en stor del skal til Nato-landene Polen og Rumænien, som begge grænser op til Ukraine.

Den amerikanske troppeopbygning bliver kaldt »bemærkelsesværdig« af seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier Flemming Splidsboel Hansen, men det amerikanske træk kan ikke i sig selv matche Ruslands aktivitet. Lige nu lyder vurderingen således, at langt over 100.000 russiske soldater er opmarcheret forskellige steder langs Ruslands grænse til Ukraine, og en række satellitbilleder giver et indblik i, hvad der foregår fra russisk side.