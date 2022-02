USA begynder at fyre uvaccinerede soldater fra hæren

- Hærens parathed afhænger af soldater, som er klar til at træne, sætte ind, kæmpe og vinde vores nations krige.

- Uvaccinerede soldater udgør en risiko for styrken og sætter paratheden på spil, siger Christine Wormuth, chef for den amerikanske hær

Godt 3000 soldater har fået skriftlige reprimander, fordi de har nægtet at følge ordren om at blive vaccineret. Hvis ikke de begynder et vaccinationsforløb inden for syv dage, står de til fyring.