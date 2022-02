I alt tre har mistet livet, imens en er blevet såret på tværs af to skoleskyderier i USA tirsdag.

Det skriver det franske nyhedsbureau AFP.

I delstaten Virginia er en 27-årig mand mistænkt for at åbne ild på Bridgewater College. To politibetjente, der arbejder på universitetet, blev skudt og dræbt, hvorefter den 27-årige mand flygtede fra stedet.