USA beordrer familier til regeringsansatte i Hviderusland væk

Kort efter mødet gentog USA sine trusler om at indføre hårde sanktioner mod russiske oligarker, hvis Rusland invaderer Ukraine.

USA anklagede også Rusland for at planlægge at opbygge sine militære styrke i Hviderusland til 30.000 soldater inden for få uger.

Ifølge den amerikanske FN-ambassadør, Linda Thomas-Greenfield, har USA set dokumentation for, at Rusland har planer om at øget antallet til over 30.000 soldater nær grænsen mellem Hviderusland og Ukraine i begyndelsen af februar.

Ruslands FN-ambassadør, Vassilij Nebenzia, afviste denne påstand.