Det gælder blandt andet krav til din livsstil og en række vacciner, du skal have modtaget. Målet er at sikre de højest mulige chancer for overlevelse efter en transplantation, som kan give friheden tilbage til eksempelvis nyre- og hjertepatienter på ventelisten.

Ligesom i Danmark er der også i USA krav til, man skal leve op til for at modtage et doneret organ.

»Der findes ikke en situation i denne verden, hvor jeg tager imod en vaccine. Hvis jeg lå på mit dødsleje, og de sagde til mig: ”Vi har en nyre, der venter på dig, hvis du tager imod vaccinen”, ville jeg svare, at vi ses på den anden side,« udtaler den ene af de to mænd, den 38-årige nyrepatient Chad Caswell fra North Carolina til Washington Post.

Indenfor en uge har amerikanske medier bragt historier om to mænd, der begge nægter at tage stikket for at kunne modtage et doneret organ.

Derfor bliver organmodtagere sat på immundæmpende medicin, men den sideløbende konsekvens er, at modtageren samtidig bliver meget mere modtagelig for infektioner - såsom covid-19.

Det er især perioden efter en eventuel transplantation, der har betydning for, at coronavaccinen er påbudt. En af de store risici ved transplantation er nemlig, at modtagerens immunsystem opfatter det transplanterede væv som noget fremmed, der skal bekæmpes.

Dette er er netop en del af den længere forklaring, som Brigham and Women’s Hospital i Boston udsendte i den forgangne uge for at forklare, hvorfor man også her nægter en konkret patient en transplantation, fordi han afviser vaccinen.

På hospitalet i Boston ligger 31-årige DJ Ferguson indlagt med alvorlige hjerteproblemer og behov for et nyt hjerte. Men ligesom Chad Caswell nægter han at modtage en coronavaccine.

»Det er imod hans grundlæggende principper - han tror ikke på det,« har Fergusons far David Ferguson forklaret til CBS News.

Hans mor, Tracey Ferguson, har også udtalt til AP, at hendes søn tidligere har modtaget vacciner, men denne gang er skeptisk, fordi han ikke er tryg ved, om coronavaccinen er sikker for ham.

Sagerne har vakt debat i den amerikanske offentlighed. Nogle mener, at det er uetisk at nægte patienterne transplantationer. Det gælder blandt andet Fox News-værten Tucker Carlson, der har kaldt kravet »moralsk forkasteligt.«

Mange andre henviser dog til, at reglerne giver mening for ikke at risikere at donere eftertragtede og nødvendige organer til folk, der har lavere risiko for at overleve end andre. En del sundhedsfolk blander sig også i debatten for at forsvare kriterierne og henviser til andre krav til organmodtagere såsom hepatitis-vacciner og livsstilskrav.

Andre stemmer i debatten finder det mærkeligt, at DJ Ferguson og Chad Caswell stoler nok på lægevidenskaben til at gå igennem en organtransplantation og anden medicinsk behandling, men ikke nok til at modtage en vaccination.

Lægen Howard Eisen, der er tilknyttet Penn State Universitet som specialist i transplantationer ved hjertefejl udtaler til AP, at over 100.000 personer i USA venter på en hjertetransplantation:

»Så det her er en gave. En sjælden gave, som folk modtager. Og derfor vil vi gerne have, at folk, der modtager den gave, passer godt på den. Det er derfor, vi også har retningslinjer om, at folk ikke må være rygere, før de får en transplantation, fordi vi ved, at det skader det transplanterede hjerte.«