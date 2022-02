Det er ikke helt til at finde ud af, hvilken side Floridas guvernør, Ron DeSantis, står på i dag.

Bakker han stadig op om den aldrende og evigt dramatiske Donald Trump? Eller kan han finde på selv at melde sit kandidatur til USA’s højeste politiske embede, før præsidentvalget skal stå i 2024?

For et par år siden var der ingen tvivl. DeSantis, på tidspunktet nyslået guvernør for solskinsstaten Florida, var en af Trumps stærkeste støtter og mimede nærmest sin