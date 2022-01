Kystvagt har opsnappet 191 haitianere med kurs mod USA

I en pressemeddelelse uddyber kystvagten hændelsen, der er den seneste i en lang række af forsøg på at krydse farvandet mellem østaten Bahamas og Floridas kyst.

Et patruljerende skib skred ind, da det fik øje på den slidte og overfyldte båd cirka 64 kilometer sydvest for den bahamanske ø Great Inagua.

Her blev de i alt 191 haitianske migranter hevet om bord på skibet, hvor de blev iført redningsveste. De blev også tilset af en læge og fik tilbudt mad og drikke samt et sted at sove.

På et billede af migrantbåden kan man se, at den er propfyldt med mennesker og ligger dybt i vandet.

- Disse forfærdeligt overfyldte både opererer uden det rigtige sikkerhedsudstyr og er slet ikke bygget til disse farlige rejser, siger løjtnant David Steele, som er forbindelsesofficer for den amerikanske kystvagt ved ambassaden i Haiti.