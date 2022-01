Topdemokraten Pelosi vil genopstille ved midtvejsvalg

Formanden for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi, vil genopstille til sin 19. periode i Kongressen.

Pelosi uddyber ikke, hvorvidt hun vil forblive i sin demokratiske lederrolle.

- Selv om vi har gjort fremskridt, skal der gøres meget mere for at forbedre folks liv. Dette valg er afgørende: Intet mindre end vores demokrati er på spil, skriver Pelosi i et tweet.