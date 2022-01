Amerikansk redningspersonale måtte tirsdag rykke ud, efter at det forlød sig, at en båd med 40 personer var kæntret ud for delstaten Floridas kyst.

Det oplyser kystvagten på det sociale medie Twitter.

- Vi mistænker, at dette er et forsøg på menneskesmugling, skriver kystvagten.

Myndighederne fik første gang nys om kæntringen, da en tilfældig forbipasserende måtte hive en mand op af det kolde vand cirka 72 kilometer øst for byen Fort Pierce.