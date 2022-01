To politibetjente er nu døde efter skudepisode i New York

- Det er med stor sorg, at jeg må meddele betjent Wilbert Moras død.

- Wilbert er en tredobbelt helt. For at vælge at tjene som betjent, for at ofre sit liv for at redde andre og for at give sit liv videre som organdonor. Vores hoveder er bøjede, og vores hjerter er tunge, skriver politikommissæren.

Skyderiet opstod, da en mor i Harlem tilkaldte politiet, fordi hun havde brug for hjælp til at forsvare sig mod sin 47-årige søn.

Det var angiveligt den 47-årige søn, Lashawn McNeil, der skød de to betjente. McNeil blev selv skudt af en tredje betjent og døde fredag.