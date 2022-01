Mand mistænkt for at have dræbt betjent i New York er død

Det oplyser Eric Adams, borgmester i New York City, mandag ifølge avisen New York Post.

Hun fortryder, at hun alarmerede politiet fredag efter et skænderi med sønnen, og bebrejder sig selv for den tragedie, der fulgte.

McNeils mor fortæller til New York Post, at sønnen var mentalt syg.

To politibetjente skudt i New York

Fredagens hændelse var tredje gang på fire dage, at betjente blev ramt af skud i New York City.

- Der er brug for, at Washington tager ansvar og får stoppet tilførslen af skydevåben til New York og andre byer som New York, sagde Adams.