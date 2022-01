USA’s tidligere præsident Donald Trump går nu så tæt på stregen, som han overhovedet kan ift. at bekræfte sit mulige kandidatur til præsidentvalget i 2024. Det gør han samtidig med, at han opfordrer sine fans til at »kæmpe« for, at Republikanerne kan genvinde magten over Kongressen til midtvejsvalget allerede i november og for i 2024 at kunne genvinde magten over Det Hvide Hus.