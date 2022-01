Republikanerne blokerer for Demokraternes valgreform i USA

Mange medier havde inden da gættet på, at det formentlig ville ende med et ydmygende nederlag for Demokraterne og præsident Joe Biden.

Som ventet er det ikke lykkedes Demokraterne i USA’s Senat at få tilstrækkelig med støtte fra Republikanerne ved en procedureafstemning om en valgreform, der skal sikre lige adgang for alle til at stemme.

De henviser til, at amerikanske delstater, der regeres af republikanere, det seneste år har brugt tidligere præsident Donald Trumps usande beskyldninger om omfattende svindel ved valget i 2020 til at indføre skrappe valglove i deres stater. Det rammer især minoriteter, siger kritikerne.

Ifølge Demokraterne er reformen afgørende for at redde USA’s demokrati.

Republikanerne er lodret imod reformen. Og demokraterne behøver mindst ti stemmer fra det andet parti, hvis de skal overvinde reglen om et flertal. Altså at mindst 60 ud af 100 senatorer skal stemme ja for at vedtage reformen.

Efter nattens resultat siger præsidenten i en udtalelse ifølge Reuters:

- Min administration vil aldrig stoppe med at kæmpe for at sikre, at hjertet og sjælen i vores demokrati - rettigheden til at stemme - er beskyttet for enhver pris.

Han er også dybt skuffet over, at Senatet har undladt et fremme valgreformen.

Den demokratiske flertalsleder, Chuck Schumer, havde inden afstemningen sagt, at han vil forsøge at afskaffe reglen ved en afstemning, hvis hans parti ikke fik sikret sig de 60 stemmer. Det behøver han kun et simpelt flertal for at gøre, da der ikke er tale om lovgivning.

Vicepræsident Kamala Harris vil i så fald kaste den afgørende stemme for at overtrumfe Republikanernes 50 mandater.