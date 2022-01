Biden er på hælene efter et udfordrende første år

Torsdag er det et år siden, at Joe Biden tog over som USA’s præsident. Og de første 12 måneder har ikke været nogen dans på roser for Donald Trumps afløser i Det Hvide Hus.

USA er stadig et splittet land, der på det politiske plan i tiltagende grad er præget af mistillid mellem to lejre, Demokraterne og Republikanerne.

Der har været flere nederlag end sejre, og et mindre tårn af problemer hober sig op for præsidenten.

I forbindelse med markeringen af etårsdagen fortalte Joe Biden på et pressemøde sent onsdag aften dansk tid, at han som præsident ikke havde forventet et så højt niveau af obstruktion, som det han har mødt fra republikanere i Kongressen.

- Jeg havde ikke ventet, at der ville være så voldsom en indsats (fra republikanere, red.) for at sikre, at det vigtigste var, at præsident Biden ikke fik udrettet noget, sagde han.

Der er blandt andet stilstand på lovgivningsfronten, fordi Biden ikke kan overbevise de konservative republikanere om at gå med på sine reformplaner, som for tiden går på klimatiltag, mere velfærd og bedre beskyttelse af vælgerrettigheder.

Så sent som natten til torsdag blokerede Republikanerne i Senatet for Demokraternes valgreform, som skal sikre lige adgang for alle til at stemme.